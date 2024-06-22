تعرف على مواعيد 10 إجازات دراسية خلال العام الدراسي القادم

صحيفة الخليج 365: أَعلَنت وزارةُ التعليم عن التقويمَ الدراسيَّ للعام 1446-1447 هـ (2024-2025) للتعليم العام، حيث يستمر تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة في التعليم العام للعام الدراسي القادم.

وحسب التقويمَ الدراسيَّ للعام القادم سيكون هناك 10 إجازات وهي:-

1- إجازة اليوم الوطني 22 و23 سبتمبر

2- إجازة نهاية أسبوع مطولة 17 أكتوبر

3- ⁠إجازة الخريف 8 نوفمبر

4- ⁠إجازة نهاية أسبوع مطولة 11 و12 ديسمبر

5- إجازة منتصف العام الدراسي 3 يناير

6- ⁠إجازة يوم التأسيس 23 فبراير

7- ⁠إجازة الشتاء 24 فبراير

8- ⁠إجازة عيد الفطر 20 مارس

9- ⁠إجازة نهاية أسبوع مطولة 4 و5 مايو

10- ⁠إجازة عيد الأضحى 30 مايو