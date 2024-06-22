تعرف على مواعيد 10 إجازات دراسية خلال العام الدراسي القادم

صحيفة الخليج 365: أَعلَنت وزارةُ التعليم عن التقويمَ الدراسيَّ للعام 1446-1447 هـ (2024-2025) للتعليم العام، حيث يستمر تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة في التعليم العام للعام الدراسي القادم.
وحسب التقويمَ الدراسيَّ للعام القادم سيكون هناك 10 إجازات وهي:-
1- إجازة اليوم الوطني 22 و23 سبتمبر
2- إجازة نهاية أسبوع مطولة 17 أكتوبر
3- إجازة الخريف 8 نوفمبر
4- إجازة نهاية أسبوع مطولة 11 و12 ديسمبر
5- إجازة منتصف العام الدراسي 3 يناير
6- إجازة يوم التأسيس 23 فبراير
7- إجازة الشتاء 24 فبراير
8- إجازة عيد الفطر 20 مارس
9- إجازة نهاية أسبوع مطولة 4 و5 مايو
10- إجازة عيد الأضحى 30 مايو