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"أقص شنبي إذا لقيت أحلى من كبيبة أم عبد العزيز".. شاهد: بريطاني دخل الإسلام يتحدث باللهجة السعودية عن الأماكن التي زارها وأكثر ممثل سعودي يحبه

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صحيفة الخليج 365 : روى البريطاني المسلم، جون بن لندن، تفاصيل زيارته للسعودية وكذلك الأماكن التي زارها، واستعرض غرفته التي جعلها على التراث السعودي.

وأوضح جون أنه زار الرياض وذهب إلى الدوادمي رفقة صديقه المبتعث سلطان الرويس، حيث ذهب أيضاً إلى الصياهد وشاهد المنقيات، مشيراً إلى أنه يحب الفنان خالد عبدالرحمن.

واستعرض غرفته الخاصة وفيها السيوف والبنادق، وكذلك الجنبية، بالإضافة إلى دلال الشاي وأدوات تحضير القهوة .

واختتم حديثه قائلاً:" من أجمل الأكلات التي تناولتها في السعودية كبسة الحاشي، وهنا في لندن أم عبد العزيز تحضر أكل سعودي، وأقص شنبي إذا لقيت أحلى من كبيبة أم عبد العزيز".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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