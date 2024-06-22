تحويل المملكة إلى مركز رائد للعلاجات المتقدمة بالمنطقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تحويل المملكة إلى مركز رائد للعلاجات المتقدمة، ينظم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث منتدى العلاجات المتقدمة، اليوم وغدا في الرياض.

ويعد المنتدى منصة تعاونية تجمع 30 ممثلا عن المنظمات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية، و30 ممثلا عن الشركات المصنعة للعلاجات المتقدمة، بهدف إتاحة الفرصة للشركاء الصناعيين لاستعراض أبحاثهم، واستكشاف سبل التعاون مع مؤسسات الرعاية الصحية، ما يسهم في تحويل المملكة إلى مركز رائد للعلاجات المتقدمة في المنطقة، من مرحلة التطوير المبكر وحتى الترخيص.

ويسعى المنتدى إلى بناء الجسور بين مؤسسات الرعاية الصحية الأكاديمية والجهات الفاعلة في الصناعة، ووكالات التمويل والمستثمرين والمنظمين والوكالات الحكومية، وزيادة عدد الأبحاث السريرية في مجال العلاج بالخلايا التائية والعلاج الجيني، لتمكين المرضى في المملكة من الوصول إليها، وإتاحة الفرصة للشركاء الصناعيين، بما في ذلك شركات الأدوية بمختلف أحجامها، لاستكشاف فرص افتتاح أبحاث سريرية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

وأخيرا، نجح المستشفى في تطبيق علاج جيني متقدم، لـ8 مرضى مصابين بمرض نزف الدم الوراثي (الهيموفيليا)، يمثلون نحو 10% من المرضى المشاركين في بحث سريري، لعلاج جيني حصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إذ أثبت فعاليته في رفع مستوى عامل التخثر الناقص إلى مستويات تمكنهم من ممارسة حياتهم اليومية، دون الحاجة للعلاج الوقائي خلال جرعة واحدة فقط، ما يشكل تحولا جذريا في جودة حياة المصابين بالمرض وذويهم.

العلاجات الجينية والخلوية