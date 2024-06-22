105 آلاف مستفيد من لحوم التبرعات بالرياض

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كما هدفت المبادرة إلى تمكين القطاع غير الربحي، ومشاركته في مبادرات الأمانة، والاهتمام بدور ومبدأ التكامل والترابط المجتمعي، وتقديم خدمات نوعية للسكان.
ووصلت المبادرة إلى 105.536 مستفيدا، ليصل عدد المتبرعين إلى (71.018) متبرعا.
كما وصل وزن اللحوم إلى 111.138 كجم، في 41 مسلخا بمدينة الرياض، وذلك بمشاركة 51 جمعية خيرية من مختلف أحياء العاصمة، و463 متطوعا ومتطوعة.
جهود المبادرة
- وصلت إلى 105.536 مستفيدا.
- 71.018 متبرعا.
- 111.138 كجم من اللحوم.
- 41 مسلخا بمدينة الرياض.
- مشاركة 51 جمعية خيرية.
- 463 متطوعا ومتطوعة.
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