شكرا لقرائتكم خبر 105 آلاف مستفيد من لحوم التبرعات بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسهمت مبادرة التبرع بثلث الأضحية، والتي أطلقتها أمانة الرياض بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، في إيصال أجزاء من الأضاحي للأسر المحتاجة بالشراكة مع الجمعيات الخيرية، إذ تعزز المبادرة سهولة تبرع سكان منطقة الرياض بثلث أضاحيهم، والتأكد من وصولها إلى المحتاجين عبر تطبيق «مدينتي»، ليكون ذلك خلال التغليف الآمن والتسليم للأسر المحتاجة.

كما هدفت المبادرة إلى تمكين القطاع غير الربحي، ومشاركته في مبادرات الأمانة، والاهتمام بدور ومبدأ التكامل والترابط المجتمعي، وتقديم خدمات نوعية للسكان.

ووصلت المبادرة إلى 105.536 مستفيدا، ليصل عدد المتبرعين إلى (71.018) متبرعا.

كما وصل وزن اللحوم إلى 111.138 كجم، في 41 مسلخا بمدينة الرياض، وذلك بمشاركة 51 جمعية خيرية من مختلف أحياء العاصمة، و463 متطوعا ومتطوعة.

جهود المبادرة