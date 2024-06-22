شكرا لقرائتكم خبر التزام 500 منشأة في المدينة بمعايير الجودة البيئية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح مدير فرع المركز للرقابة على الالتزام البيئي بالمدينة المنورة المهندس عمر طه أن الرقابة البيئية استبقت وصول الزوار من ضيوف الرحمن إلى المدينة، وهي مستمرة على مدار الساعة على جميع الأنشطة التي تقع على طريق الحاج وفي مناطق تواجده عند المسجد النبوي الشريف والمساجد الأخرى مثل مسجد قباء والميقات وموقعة غزوة أحد ومسجد الفتح، بالإضافة لباقي الأنشطة التنموية والبعثات الطبية ومراكز الإعاشة والمشاريع الإنشائية الكبرى وجميع طرق الحاج من وإلى مداخل المدينة المنورة ومنافذها البرية من طرق برية سريعة، ومن ضمنها محطة قطار الحرمين.
ونوه بأن الفرق الميدانية تعمل على مدار الساعة عبر استقبال البلاغات البيئية على الرقم 988؛ للتعامل مع حالات التجاوز البيئي أو الطوارئ والحوادث البيئية لا قدر الله، موضحا أنه يتم التفتيش البيئي من خلال أفضل الممارسات باستخدام تطبيقات متخصصة للتفتيش البيئي وأجهزة رصد محمولة، مرتبطة بقاعدة بيانات يتم تحليلها ومراقبة مؤشراتها عبر وحدة الرصد المركزية.
كانت هذه تفاصيل خبر التزام 500 منشأة في المدينة بمعايير الجودة البيئية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.