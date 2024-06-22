شكرا لقرائتكم خبر تنفيذ 273 زيارة رقابية على الأسواق بالجوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف والمكاتب التابعة بمحافظات المنطقة الجولات الرقابية على أسواق النفع العام خلال عيد الأضحى، لضمان توافر وسلامة المنتجات الغذائية المعروضة للمستهلكين.

وأوضح مدير الفرع المهندس عبدالعزيز الرجيعي، أن الفرق المختصة نفذت 273 زيارة رقابية على أسواق الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك بالمنطقة ومحافظاتها ومراكزها، تضمنت 54 زيارة رقابية على الأسواق في سكاكا، و99 في محافظة القريات، و40 في محافظة دومة الجندل، و80 زيارة على أسواق النفع العام بمحافظة طبرجل.

وأسفرت الجولات الرقابية عن تحرير 14 إنذارا، ومصادرة وإتلاف 33 كجم من الخضراوات والفواكه واللحوم.

وأكد الرجيعي استمرار الأعمال الرقابية خلال الزيارات الميدانية على أسواق النفع العام والمسالخ، لمتابعة توافر المنتجات وضمان تقديم غذاء مطابق للمواصفات وصحي وآمن للمستهلك.