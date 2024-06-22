شكرا لقرائتكم خبر تنفيذ 273 زيارة رقابية على الأسواق بالجوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح مدير الفرع المهندس عبدالعزيز الرجيعي، أن الفرق المختصة نفذت 273 زيارة رقابية على أسواق الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك بالمنطقة ومحافظاتها ومراكزها، تضمنت 54 زيارة رقابية على الأسواق في سكاكا، و99 في محافظة القريات، و40 في محافظة دومة الجندل، و80 زيارة على أسواق النفع العام بمحافظة طبرجل.
وأسفرت الجولات الرقابية عن تحرير 14 إنذارا، ومصادرة وإتلاف 33 كجم من الخضراوات والفواكه واللحوم.
وأكد الرجيعي استمرار الأعمال الرقابية خلال الزيارات الميدانية على أسواق النفع العام والمسالخ، لمتابعة توافر المنتجات وضمان تقديم غذاء مطابق للمواصفات وصحي وآمن للمستهلك.
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