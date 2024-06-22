شكرا لقرائتكم خبر إحباط تهريب 1,243 ذبيحة من الأضاحي بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبطت أمانة محافظة جدة خلال أيام عيد الأضحى تهريب 1,243 ذبيحة فاسدة في 5 نقاط تفتيش عبر المنافذ، واحتجزت 109 مركبات تقل تلك المذبوحات بطرق مخالفة تفتقر إلى اشتراطات الحفظ والتخزين.

وأوضحت أمانة جدة، أن الفرق الرقابية في بلديات (الجنوب، أم السلم، طيبة، بريمان)، وإدارة المسالخ وأسواق النفع العام وبمساندة الجهات الأمنية، تمكنت من ضبط ومصادرة الذبائح غير صالحة للاستهلاك الآدمي بنقاط التفتيش المعتمدة على المنافذ، وجرى على إثرها إتلاف 1,225 من المذبوحات غير صالحة للاستهلاك.

وفي سياق متصل، أزالت الأمانة 409 من الحظائر المخالفة و527 من المسالخ.

كما جرى تحريك 1,594 مركبة تمارس بيع الأغنام في مواقع غير مصرحة.