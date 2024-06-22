شكرا لقرائتكم خبر توجيه بسرعة معالجة مخالفات دور الإيواء بالباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعلى ضوء ذلك، باشرت وزارة السياحة تنفيذ توجيه أمير منطقة الباحة، إذ زار عدد من وكلاء الوزارة المنطقة، للوقوف على عمل فريق يمثل الوزارة، وعدد من الجهات ذات العلاقة تحت مظلة إمارة المنطقة لمعالجة الملاحظات التي سبق أن تم رصدها على دور الإيواء، والتقت اللجنة المكلفة ملاك منشآت الإيواء المخالفة، وتسهيل إجراءات المعالجة وإصدار التراخيص المنظمة للقطاع.
وأكد الأمير حسام بن سعود، حرصه واهتمامه على خدمة زوار المنطقة، وتقديم أفضل الخدمات لهم، مع الاهتمام بتطبيق جميع التعليمات المنظمة لهذا القطاع، والعناية بدور الإيواء من الفنادق والشقق المخدومة بالمنطقة، والحرص على تهيئتها بأفضل وأرقى الخدمات التي تلبي تطلعات السائح.
كانت هذه تفاصيل خبر توجيه بسرعة معالجة مخالفات دور الإيواء بالباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.