شكرا لقرائتكم خبر توجيه بسرعة معالجة مخالفات دور الإيواء بالباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود، ببحث كل التحديات والموضوعات المتعلقة بدور الإيواء المخالفة، لمعالجة أوضاعها وفق الأنظمة والتعليمات، وبما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمصطافين وزوار المنطقة، وذلك بالتنسيق العاجل مع وزارة السياحة.

وعلى ضوء ذلك، باشرت وزارة السياحة تنفيذ توجيه أمير منطقة الباحة، إذ زار عدد من وكلاء الوزارة المنطقة، للوقوف على عمل فريق يمثل الوزارة، وعدد من الجهات ذات العلاقة تحت مظلة إمارة المنطقة لمعالجة الملاحظات التي سبق أن تم رصدها على دور الإيواء، والتقت اللجنة المكلفة ملاك منشآت الإيواء المخالفة، وتسهيل إجراءات المعالجة وإصدار التراخيص المنظمة للقطاع.

وأكد الأمير حسام بن سعود، حرصه واهتمامه على خدمة زوار المنطقة، وتقديم أفضل الخدمات لهم، مع الاهتمام بتطبيق جميع التعليمات المنظمة لهذا القطاع، والعناية بدور الإيواء من الفنادق والشقق المخدومة بالمنطقة، والحرص على تهيئتها بأفضل وأرقى الخدمات التي تلبي تطلعات السائح.