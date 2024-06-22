في يومها العالمي: الإبل رمز الأصالة وأيقونة التراث

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ويحتفل العالم باليوم العالمي للإبل، الذي يصادف 22 يونيو 2024م، وأقرته الأمم المتحدة ضمن أيَّامها العالمية، الذي يتضمن التعريف بها وبأنشطتها ذات البعد التاريخي العميق، وتحسين العناية الطبية بها وتحقيق الأمن الغذائي وتطوير منتجات الإبل والتعريف بقيمتها الغذائية.
وتأكيدا لاهتمام المملكة وعنايتها بتراثها الثقافي وموروثها العريق، تمت تسمية عام (2024) بـ«عام الإبل» مما يرسخ الهوية الحضارية والتاريخية والثقافية للوطن.
وتشارك منطقة تبوك بقية مناطق المملكة في الاهتمام والمحافظة على الإبل بميدانها الذي تأسس في عام 1407هـ ويتميز بتنظيم السباقات الموسمية والاحتفالات الرسمية للهجن بالمملكة، ويحتوي على أربعة مضامير تبلغ مسافة الأول 8 كلم، والثاني 4 كلم، والثالث 2 كلم، والرابع 1500 م وتم تجهيزها بسياج حديدي من الجانبين، وتوفير منطقة لخدمة فئات الهجن.
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