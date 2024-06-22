شكرا لقرائتكم خبر كبسولة ذكية لفحص رجال الأمن خلال 6 دقائق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية خدمة الطب المرئي باستخدام كبسولة معززة بالذكاء الاصطناعي وتقنيات الاتصال الحديثة، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة خلال 6 دقائق لرجال الأمن في مقار العمل، وذلك للمشاركين في موسم الحج.

وتتيح الكبسولة إجراء 26 قياسا فيسولوجيا من أهمها قياس الطول والوزن، وكتلة الجسم والعضلات، وضغط الدم، والحرارة، ونسبة الأكسجين، ومتطلبات الطاقة، ومعدل ضربات القلب، وتقلب ضربات القلب؛ لتحليل بيانات الحالة الصحية للمستفيد عبر الذكاء الاصطناعي المدمج، وتقديم الاستشارة الطبية عن بعد مع الطبيب، وتسجيل الأدوية اللازمة عبر نظام وصفتي.

وتسهم الخدمة التجريبية في تقليل الحاجة لزيارة المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، وتوفير بيئة آمنة وخاصة لإجراء الفحوص الصحية والاستشارات الطبية في مقار عمل منسوبي قطاعات وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة بشكل فوري.

الكبسولة تتيح التالي: