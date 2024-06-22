كبسولة ذكية لفحص رجال الأمن خلال 6 دقائق

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وتتيح الكبسولة إجراء 26 قياسا فيسولوجيا من أهمها قياس الطول والوزن، وكتلة الجسم والعضلات، وضغط الدم، والحرارة، ونسبة الأكسجين، ومتطلبات الطاقة، ومعدل ضربات القلب، وتقلب ضربات القلب؛ لتحليل بيانات الحالة الصحية للمستفيد عبر الذكاء الاصطناعي المدمج، وتقديم الاستشارة الطبية عن بعد مع الطبيب، وتسجيل الأدوية اللازمة عبر نظام وصفتي.
وتسهم الخدمة التجريبية في تقليل الحاجة لزيارة المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، وتوفير بيئة آمنة وخاصة لإجراء الفحوص الصحية والاستشارات الطبية في مقار عمل منسوبي قطاعات وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة بشكل فوري.
الكبسولة تتيح التالي:
- إجراء 26 قياسا فيسولوجيا من أهمها:
- قياس الطول والوزن.
- كتلة الجسم والعضلات.
- ضغط الدم، والحرارة.
- نسبة الأكسجين.
- متطلبات الطاقة.
- معدل ضربات القلب.
- تقلب ضربات القلب.
- بيانات الحالة الصحية عبر الذكاء الاصطناعي.
- تقديم الاستشارة الطبية عن بعد مع الطبيب.
- تسجيل الأدوية اللازمة عبر نظام وصفتي.
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