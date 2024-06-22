تخفيف وتقصير مدة خطبتي وصلاة الجمعة بالحرمين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ثمن رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس صدور التوجيه بتخفيف وتقصير مدة خطبتي وصلاة الجمعة في الحرمين الشريفين، لتكون في حدود 15 دقيقة، وبتأخير الأذان الأول، لتكون المدة بينه وبين الأذان الثاني 10 دقائق حتى نهاية فصل الصيف.

وقال، إن المملكة جعلت حفظ النفس وصيانتها وحمايتها من مبادئها السياسية الأساسية، مرتكزة في ذلك على مقاصد الشريعة التي جاء الإسلام بها لحفظ الضروريات الخمس؛ ومنها: حفظ النفس، إذ أمر الشارع بحفظها وعدم تعرضها للهلاك.

وأضاف، بأن ولي أمر بلادنا، ومراعاة لما يشهده الحرمان الشريفان من توافد الأعداد المليونية من حجاج بيت الله الحرام، وفيهم الضعيف وكبير السن، ومراعاة لاشتداد الحرارة وبلوغها الذروة وقت خطبة وصلاة الجمعة، وتقديرا لظروف المصلين في صحن المطاف والسطح والساحات، وهو الأمر الذي يتطلب التيسير ودفع المشقة عن ضيوف الرحمن والمصلين ممن يشهدون الجمعة بالحرمين، وجَّه بتخفيف وتقصير مدة خطبتي وصلاة الجمعة في الحرمين الشريفين، لتكون في حدود 15 دقيقة، وبتأخير الأذان الأول، لتكون المدة بينه وبين الأذان الثاني 10 دقائق، بناء على القواعد الشرعية التي تنص على أن المشقة تجلب التيسير والتخفيف.

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