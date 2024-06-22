ترحيب سعودي بالاستثمار في قطاع الصناعات العسكرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رحبت المملكة بكافة المستثمرين من جميع أنحاء العالم الراغبين في الاستثمار بقطاع الصناعات العسكرية، والجهود المبذولة لتطوير البحث والابتكار في القطاع.

واختتمت المملكة مشاركتها في المعرض الدولي للدفاع والأمن يوروساتوري 2024م الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس، حيث شهد الجناح السعودي المشارك في المعرض تفاعلا واسعا وحضورا لافتا للاطلاع على آخر منجزات ومنتجات ومستجدات قطاع الصناعات العسكرية في المملكة.

واستعرض الجناح السعودي الذي نظمته الهيئة العامة للصناعات العسكرية أبرز السياسات والتشريعات والحوافز التي يشهدها قطاع الصناعات العسكرية في السعودية، والتي تسهم في تحفيز مسيرة توطين وتمكين القطاع، وتعزيز سلاسل الإمداد والفرص الاستثمارية، وأهمية تضافر الجهود لتحقيق استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية.

وعلى هامش أعمال المعرض الدولي للدفاع والأمن «يوروساتوري 2024م»، شهدت فعاليات اليوم السعودي الفرنسي مشاركة لمحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، والذي تحدث خلالها عن «بناء شراكات صناعية ودفاعية بين السعودية وفرنسا»، في حين تطرق نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع التمكين صالح بن عبدالله العقيلي إلى «الإطار التنظيمي وتنظيم سياسة المحتوى المحلي في المملكة العربية السعودية»، وذلك من بين عدة اجتماعات ولقاءات ومبادرات وشراكات شهدها الجناح السعودي والجهات المشاركة في المعرض؛ مما يؤكد نجاح المشاركة بالعديد من المكتسبات الوطنية لقطاع الصناعات العسكرية.

الجناح السعودي: