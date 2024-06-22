إنشاء وتشغيل خلية هندسية للنفايات في مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في خطوة نوعية نحو بيئة نظيفة ومستدامة، أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات (موان) إطلاق عدد من المبادرات والمشاريع، التي تسعى إلى توفير بيئة نظيفة وصحية للحجاج على مدار فترة الحج، تعكس هذه المبادرات التزام موان بحماية البيئة، وتحسين جودة الحياة في مكة المكرمة.

ومن بين المشاريع التي يضعها «موان» على رأس أولوياته، مشروع «إنشاء وتشغيل خلية هندسية لنفايات المسالخ الصلبة بمكة المكرمة»، الذي يهدف إلى تصميم وتنفيذ وحدة هيكلية متكاملة تهدف إلى التخلص النهائي من النفايات الصلبة الناتجة عن المسالخ، مع تقليل الآثار البيئية والصحية السلبية المرتبطة بها.

ويعدّ هذا المشروع نموذجا عمليا وفعالا في التعامل مع نفايات المسالخ، ويسعى إلى تحقيق الاستدامة البيئية، وتوفير بيئة صحية ونظيفة لحجاج بيت الله الحرام.

المشروع الجديد