إنشاء وتشغيل خلية هندسية للنفايات في مكة

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ومن بين المشاريع التي يضعها «موان» على رأس أولوياته، مشروع «إنشاء وتشغيل خلية هندسية لنفايات المسالخ الصلبة بمكة المكرمة»، الذي يهدف إلى تصميم وتنفيذ وحدة هيكلية متكاملة تهدف إلى التخلص النهائي من النفايات الصلبة الناتجة عن المسالخ، مع تقليل الآثار البيئية والصحية السلبية المرتبطة بها.
ويعدّ هذا المشروع نموذجا عمليا وفعالا في التعامل مع نفايات المسالخ، ويسعى إلى تحقيق الاستدامة البيئية، وتوفير بيئة صحية ونظيفة لحجاج بيت الله الحرام.
المشروع الجديد
- خطوة نوعية في مجال إدارة النفايات.
- يهدف الى تعزيز الاستدامة البيئية.
- حلول مبتكرة تسهم في الحفاظ على البيئة.
- تحقيق التنمية المستدامة.
- يضمن للحجاج بيئة نظيفة وصحية خلال المناسك.
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