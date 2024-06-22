شكرا لقرائتكم خبر عن لـ5 أعوام.. التقويم الدراسي يستهدف استقرار العملية التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية