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شكرا لقرائتكم خبر عن لـ5 أعوام.. التقويم الدراسي يستهدف استقرار العملية التعليمية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أَعلَنت وزارة التعليم التقويمَ الدراسيَّ للعام 1446-1447 هـ (2025-2024) للتعليم العام، إذ يستمر تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة في التعليم العام للعام الدراسي المقبل.
ويسهم الإطار الزمني العام للتقويم الدراسي لخمسة أعوام مقبلة؛ في استقرار العملية التعليمية.
ويستمر تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة في التعليم العام للعام الدراسي المقبل، على أن يتم تحديد النظام الأنســب (فصلين أو ثلاثة فصول دراسية) للأعوام الأربعة المتبقية نهاية العام الدراســي، دون الإخلال بالضــوابط المعتمدة للإطار الزمني.
للمزيد عن التقويم الدراسي اضعط هنا.
ويسهم الإطار الزمني العام للتقويم الدراسي لخمسة أعوام مقبلة؛ في استقرار العملية التعليمية.
التقويم الدراسيويبدأ تنفيذ الإطار الزمني بدءاً من العام الدراسي المقبل وتستمر الجامعات الحكومية والأهلية ومؤسسة التدريب التقني والمهني، والمدارس السعودية في الخارج بوضع تقويمها الخاص بمرونة، وذلك في ضوء الإطار الزمني المعتمد.
ويستمر تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة في التعليم العام للعام الدراسي المقبل، على أن يتم تحديد النظام الأنســب (فصلين أو ثلاثة فصول دراسية) للأعوام الأربعة المتبقية نهاية العام الدراســي، دون الإخلال بالضــوابط المعتمدة للإطار الزمني.
للمزيد عن التقويم الدراسي اضعط هنا.