شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يوافق على الإطار الزمني للتقويم الدراسي لـ5 أعوام مقبلة والان نبدء بالتفاصيل

التقويم الدراسي

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس الوزراء على الإطار الزمني العام للتقويم الدراسي في التعليم العام والجامعي، والتدريب التقني والمهني، وذلك للخمسة أعوام المقبلة.ويتضمن التقويم قواعد منظمة لذلك، وفترات زمنية تحدّد بداية العام الدراسي ونهايته.إلى ذلك، أَعلَنت وزارة التعليم التقويمَ الدراسيَّ للعام 1446-1447 هـ (2025-2024) للتعليم العام، إذ يستمر تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة في التعليم العام للعام الدراسي المقبل.للمزيد اضغط هنا.