الصحة: 4 نصائح للوقاية من ضربات الشمس في المسجد الحرام 

نشرت وزارة الصحة 4 نصائح لقاصدي المسجد الحرام بهدف الوقاية من ضربات الشمس.

حيث أوصت الصحة بالإكثار من شرب السوائل، وتجنب التعرض المباشر للشمس، والصلاة في الأماكن المظللة، كذلك استخدام المظلات الشمسية.

فيما قال خطيب المسجد الحرام الشيخ ياسر الدوسري اليوم أثناء خطبة الجمعة في المسجد الحرام : إن ما يجري اليوم من اختصار للخطبة وتخفيف للصلاة مراعاة للزحام وحرارة الأجواء وتيسيرا على المصلين.

ونشر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عبر حسابه على منصة "X" تعليقا على قول الشيخ الدوسري، قال فيه: نحن في بلد ولله الحمد يجعل "صحة الإنسان أولاً" في قراراته واستعداده؛ وذلك بتخفيف خطبة الجمعة في الحرمين هذه الأيام؛ لارتفاع درجات حرارة الشمس، إكمالا لجهود مكثفة للوقاية من الإجهاد الحراري وضربات الشمس.