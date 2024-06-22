بالفيديو : طبيب قلب يكشف عن استخدامات دواء الأسبرين.. والفئة الممنوعة من تناوله

صحيفة الخليج 365: كشف بروفيسور أمراض القلب في جامعة ديوك بأمريكا فواز العنزي، عن استخدامات دواء الأسبرين، والفئة الممنوعة من تناوله.

وقال العنزي فب مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق "تيك توك"، إن الأسبرين يستخدم لعلاج بعض الأمراض مثل الجلطات الدماغية والجلطات القلبية ومشاكل في كهرباء القلب أو الجلطات الرئوية.

وأشار إلى الأشخاص الذين يتناولون دواء الأسبرين بهدف الوقاية من أمراض القلب، لافتا: هناك معلومات مهمة الأشخاص اللي أعمارهم تحت الأربعين عاما لا يوجد فائدة، بينما اللي أعمارهم من 40 إلى 60 عاما فائدة قليلة جداً.

وأوضح أن الأشخاص فوق الستين عاما يمنع إعطائهم دواء الأسبرين لأن الخطورة أكثر من الفائدة.