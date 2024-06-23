شكرا لمتابعة خبر عن ناصر الشريف: مقولة أهل الطائف آذوا النبي وطردوه مغلوطة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رد عضو جمعية الآثار في دول مجلس التعاون د. ناصر الشريف، على مقولة “أهل الطائف آذوا النبي ﷺ وطردوه”.

وقال الشريف خلال تصريح لبرنامج “نشرة النهار” المذاع عبر قناة الإخبارية: ” هناك قصص كثيرة حول أهل الطائف، ووارد أن يكون كثير منها مغلوطاً، لأن الحاج يأتي بمعلومة خطأ”.

وأضاف:” نحن نعتمد على ما ورد في السيرة النبوية، فهناك من يقول مثلاً أن اهل الطائف آذوا النبي وطردوه، وهذا غير صحيح، وهناك أبحاث من أراد أن يتبعها سيجد أن هذا غير صحيح”.