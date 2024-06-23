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نجيب ساويرس يعلق على صورته المتداولة مع رئيس الوزراء الأثيوبي ويرد بشأن مساهمة شركته ببناء سد النهضة

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صحيفة الخليج 365: أثارت صورة رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس مع رئيس الوزراء الأثيوبي، آبي أحمد، جدلا واسعا بمنصة "إكس".

وأثيرت تساؤلات عديدة حول مساهمة شركته ببناء سد النهضة، حيث نشر حساب "اسيراسورات" على منصة "أكس" الصور، مرفقا لها تعليق: "هل تعلم عزيزي المواطن المغفل أن شركات ساويرس من الشركات التي ساهمت في بناء سد النهضة باسم البزنس".

فيما أضاف صاحب حساب "citizen X" حساب نجيب ساويرس على التدوينة، قائلا: "صحيح الكلام دا؟".

وعلق ساويرس بتدوينة على صفحته بمنصة "إكس"، قائلا: "كذب طبعا والسؤال نفسه معيب! الصورة حقيقية بس من 6 سنيين!".

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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