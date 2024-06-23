شاهد: الأمير الوليد بن طلال يتناول القهوة من بسطة في الرياض.. ويفاجئ صاحبتها بهدية غير متوقعة!

صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو، للأمير الوليد بن طلال يلتقي عدد من المواطنين وبائعة شاي وذلك أثناء ممارسته رياضته المفضلة قيادة الدراجة الهوائية في الرياض.

وأظهرالفيديو، الأمير يتوقف أمام بائعة الشاي على طريق عام ، وطلب منها كوب قهوة، ودار حوار بينهما وسألها عن اسم قبيلتها، وردت قائلة :" أنا عتيبية".

وفي اللقطات التالية من الفيديو، سأل الأمير البائعة عن اسمها ورقم هاتفها وإذا كانت تحتاج أي شيء، وقرر أن يعطيها سيارة هدية.

كما ظهر الأمير وهو يلتقي عدد من المواطنين الذين طلبوا التقاط الصور معه واستجاب الأمير لطلبهم.