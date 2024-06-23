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السعودية | “الجوازات” تواصل إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر منفذ جديدة عرعر

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

تواصل المديرية العامة للجوازات إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن، عبر منفذ جديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام 1445هـ.

وأكدت الجوازات جاهزيتها في مختلف المنافذ الدولية لإنهاء إجراءات مغادرة حجاج بيت الله الحرام، حيث دعمت منصات الجوازات بالقوة البشرية، والأجهزة التقنية؛ لتقديم جميع الخدمات اللازمة لتيسير مغادرتهم بكل يسر وسهولة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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