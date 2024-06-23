السعودية | المملكة تعين المحتاجين بلبنان والسودان واليمن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تابع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشاريعه ومبادراته الإنسانية لإغاثة الفئات الأكثر احتياجاً حول العالم، والتي شملت توزيع سلال غذائية وتقديم خدمات طبية.

ووزّع المركز 1000 سلة غذائية استفاد منها 6131 فرداً، من الأسر النازحة في إقليم النيل الأزرق بالسودان، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

كما جرى توزيع 150 ألف ربطة خبز استفاد منها 62500 فرد، من العائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف، ضمن تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان.

وبتمويل من المركز، نفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية 56 مهمة إسعافية في منطقة المنية شمال لبنان، والتي تنوعت بين نقل المرضى من المستشفيات وإليها، وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير في المنطقة.

وواصل فريق “سلمان للإغاثة” تنفيذ المرحلة الخامسة من مشروع تشغيل مركز الغسيل الكلوي بمحافظة الضالع اليمنية، حيث بلغ عدد جلسات الغسيل 2706 جلسات، منها 22 جلسة طوارئ، فيما صُرفت الأدوية لـ 3124 فرداً من مرضى الفشل الكلوي.

كما سلّم معدات طبية لمستشفى الضالع المركزي، شملت أسرّة طبية خاصة بقسم التنويم وقسم العناية المركزة، وأجهزة خاصة بالتنفس الصناعي وشفط السوائل وتخطيط القلب، وبعض التجهيزات الطبية الأخرى، وذلك ضمن جهود المركز في دعم القطاع الصحي باليمن.