السعودية | جامعة طيبة تُطلق 7 برامج بكالوريوس جديدة و3 برامج دبلوم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلقت جامعة طيبة بالمدينة المنورة 7 برامج بكالوريوس جديدة، و3 برامج دبلوم في كليات علوم وهندسة الحاسب الآلي، والهندسة، والآداب والعلوم الإنسانية، والتصاميم والفنون، والكلية التطبيقية.

وبينت الجامعة أن الترشيح للقبول في جميع البرامج يبدأ للطالبات يوم الثلاثاء الموافق 19 ذو الحجة، وللطلاب يوم الخميس الموافق 21 ذو الحجة.

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