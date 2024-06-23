100 ألف حاج يشغلون11 % من فنادق المدينة

سجل قطاع الإيواء في المدينة المنورة لموسم ما بعد الحج نسبة إشغال تقدر بـ11%، وذلك بعد أن استقبلت المدينة خلال الأيام التي تلت انقضاء شعائر الحج ما يزيد على 100 ألف حاج حتى أمس، بينما يتوقع وصول نحو 600 ألف خلال الفترة المقبلة.

توافد الحجاج

يرجح أن تسجل نسبة الإشغال مستويات عالية خلال الفترة المقبلة، تتجاوز ما سجلته خلال موسم ما قبل الحج، ولا سيما مع بدء وزارة الحج والعمرة إصدار تأشيرات العمرة منذ يوم الخميس الماضي، وهو ما يأتي بالتوازي مع استمرار توافد الحجاج، بينما تستعد المدينة لموسم ما بعد الحج بـ80 ألف غرفة، تمثّل ما نسبته 13 % من الغرف في المملكة.

جولات تفتيشية

يذكر أن المدينة استقبلت في موسم ما قبل الحج ما يزيد على 551.39 حاجا، محققين بذلك نسبة إشغال تجاوزت الـ52%. وسعيا إلى تقديم خدمات فندقية نموذجية، استبقت وزارة السياحة موسم الحج بما يزيد على 1400 جولة تفتيشية، غايتها الوقوف على مستوى الخدمات، والتزام جميع مقدمي الخدمات السياحية بالضوابط والمعايير المتعلقة بتقديم الخدمات، بما يحقق تقديم خدمات عالية الجودة تحقق رضا الزوار وراحتهم. وتأتي هذه الحملات في إطار شعار «ضيوفنا الأولية» بهدف تنظيم وتطوير القطاع، ورفع جودة الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى تحسين تجربة الزائر.

موارد البيئة

على صعيد متصل، نفذ فرع مركز الالتزام البيئي بالمدينة المنورة ما يزيد على 500 جولة تفتيشية منذ بداية الموسم في المنشآت الحكومية والقطاع الخاص ذات الأثر السلبي على البيئة، وذلك بالمواقع التي يعبرها الحجاج، بهدف الارتقاء بالالتزام البيئي.وركزت الأعمال الرقابية للفرع على الأوساط البيئية، المتمثلة في التربة والهواء والمياه، من خلال الوقوف على المنشآت الحكومية والقطاع الخاص التي تختص بجملة من الأنشطة، منها الإعاشة، والبعثات الطبية والصناعية والتعليمية، والمشاريع الإنشائية الكبرى التي تقع في نطاق طريق الحجاج، سواء في نطاق المسجد النبوي أو المساجد التاريخية والمزارات، حيث يتركز دور المركز وفروعه على المحافظة على موارد البيئة المهمة، ومراقبة جودة الهواء والانبعاثات من المصدر، وحماية البيئة البحرية والساحلية، والمحافظة على التنوع البيولوجي، وتطوير القدرة على الاستعداد للجفاف، والتخفيف من حدته، وحماية البيئة البحرية والساحلية، وإنفاذ نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، ورفع كفاءة عمليات وآليات الاعتماد والترخيص البيئي.

ضيوف الرحمن ما قبل الحج

1.611.310 حجاج

الذكور 958.137 حاجا

الإناث 875.027 حاجة

القادمون عبر المنافذ البرية 60.251

المنافذ البحرية 4.714 المنافذ الجوية 1.546.345

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