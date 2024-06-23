"ستكون ماحقة"… بالفيديو: محلل سياسي كويتي يكشف سيناريو الحرب المتوقعة بين إسرائيل وحزب الله

صحيفة الخليج 365: توقع وزير الإعلام الكويتي السابق والمحلل السياسي سعد بن طفلة العجمي، أن الحرب القادمة بين إسرائيل وحزب الله تكون ماحقة وليست مثل حرب 2006 بين الطرفين أو كحرب غزة.

وأضاف العجمي عبر برنامج البعد الآخر على قناة العربية، أن الحرب ستكون مدمرة وستكون حرب غزة على بشاعتها وإبادتها مجرد نزهة مقارنة بما سيحدث.

وتابع: إذا انقلبت الموازين للقضاء على حزب الله في لبنان، فهذا يعني القضاء على رأس الحربة الإيرانية في المنطقة.

وأشار إلى أن إيران تبدي استعدادها بتدخل الوسطاء وتفاهم أمريكا للضغط لضبط حزب الله شريطة منع نتنياهو عن التحضير لحرب شاملة، وبين أن ضرب إسرائيل لصيدا دليل على تصعيد الحرب.