شاهد: تقرير مصور للإعلامية "إلهام العريني" تستعرض أفضل الأماكن السياحية في الباحة

صحيفة الخليج 365: عرض تقرير مصور للإعلامية "إلهام العريني" أبرز الوجهات السياحية في المملكة وهو منتزه "رغدان" في الباحة.

وقالت العريني إن المنتزه يعد مقصدا للسياح من كل مكان لطبيعته الخلابة وما به من قرى أثرية قديمة فضلا عن شلالاته التي تصب من أعلى القمم.

واستعرضت الإعلامية عبر برنامج "صيف السعودية" أحد المطاعم التي تتواجد في المكان، وكذلك شلال "عين الجمل"، مشيرة إلى أن درجة الحرارة في المكان أقل من 20 وتستمتع بأصوات العصافير وجمال الطبيعة.

وعرضت في التقرير أيضا ممر الأمير حسام الذي يتميز بين المبنى الزجاجي والجسر المعلق، والألعاب الترفيهية العديدة.

وأوضحت أن المنتزه مليئ بالأشجار الكثيفة والمساحات الخضراء الواسعة وهو يستقبل العائلات والتجمعات ومقصد جميع السياح داخل وخارج المملكة.

كما التقت مع أشهر شيف في الباحة "أم سعيد" وجهزت لها خبز المقناة المشهور في الباحة.