شاهد.. فيديو نادر لمدينة الخبر قبل 36 عاماً

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو نادر متداول لقطات من مدينة الخبر قبل 36 عاماً.

وأظهر الفيديو، المدينة بطابعها القديم، حيث ظهرت معارض للأواني الفخارية بأشكال مختلفة ما بين الكبيرة والصغيرة، والشوارع الواسعة.

وتميزت المدينة بعدد كبير من الأشجار المزروعة على جوانب الطرق، بخلاف وجود مبنى كبير خاص بشركة نيسان للسيارات، ومنطقة ترفيهية لألعاب الأطفال.

وشهدت الشوارع الرئيسية والمداخل الفرعية للمدينة انسيابية في حركة مرور السيارات، والالتزام بإشارات المرور عند كل تقاطع، حيث تصطف السيارات على جانبي الطريق مع ترك مسافة واسعة للمارة.

وأقيم في المدينة عدداً من المراكز التجارية الكبيرة، التي تضم بداخلها كافة المنتجات، بخلاف محطات الوقود المنتشرة على الطرق، والاستراحات للمسافرين، ومناطق واسعة لاصطفاف السيارات، وكباري علوية لمرور المشاه.