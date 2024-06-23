السعودية | مشاهد استقبال وتوجيه حافلات الحجاج على مداخل المدينة المنورة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تصل إلى المدينة المنورة منذ عدة أيام، أعداد كبيرة من الحافلات القادمة من مكة المكرمة، تحمل آلاف الحجاج الذين يسّر الله لهم أداء مناسك الحج هذا العام.

ويجسّد مشهد وقوف منسوبي الجهات الحكومية والأمنية المعنية بخدمة الحجاج، ومقدمي الخدمات الخيرية والتطوعية على مدخل المدينة المنورة الجنوبي، ومباشرة توجيه وإرشاد الحافلات لحظة وصولها ضمن خطة استقبال ضيوف الرحمن بالمدينة المنورة في الموسم الثاني للحج، جانباً من أشكال الرعاية الميدانية التي تبذلها الجهات المعنية بشكل متناغم ليختتم الحجاج رحلتهم الإيمانية بيسر وأمان.

ووثقت عدسة “واس” اليوم، المشهد لحظة وصول حافلات نقل الحجاج القادمة عبر طريق الهجرة السريع، والعمل المشترك الذي تبذله الجهات المعنية لتوجيه وإرشاد حافلات الحجاج القادمين برًا، وحرصهم على انتظام وانسيابية حركة المركبات والحافلات على الطريق بشكل آمن، ومتابعة وصول حافلات الحجاج على مدار الساعة بشكل منتظم، خلال ذروة حركة القدوم في الموسم الثاني، رغم اشتداد حرارة الطقس.

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