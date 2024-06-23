شكرا لمتابعة خبر عن أب سوري يبكي لحظة إبلاغه قبول علاج ابنه الفاقد للسمع من قبل سلمان للإغاثة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دخل أب سوري في نوبة بكاء بعد إبلاغه بخبر قبول علاج ابنه الفاقد للسمع من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وتلقى الأب رسالة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تفيد قبول نجله للعلاج في المركز، وهو الأمر الذي أدخل السعادة لقلبه وقلوب جميع أسرته.

وأوضح الأب أنه نازح منذ 9 سنوات، وعندما أشار له المذيع بوجود حالتين مثل ابنه وأن عليه أن يتبرع بفرصة العلاج لهما تفاعل الأب.

وأبدى استعداده للتبرع وبيع ما يملكه لعلاج الطفلين خاصة أنهما يتيمين، الأمر الذي جعل المذيع يتأثر ويشيد بموقفه.