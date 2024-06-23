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هل الزنجبيل والليمون وكبسولات زيت السمك تنظف شرايين القلب؟.. شاهد: البروفيسور "فواز العنزي" يجيب

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صحيفة الخليج 365: حذر بروفيسور أمراض القلب في جامعة ديوك بأمريكا فواز العنزي، من خلطات ومستحضرات يزعم البعض أن تخفض الكوليسترول وتنظف شرايين القلب كالزنجبيل والليمون وكبسولات زيوت الأسماك.

وقال العنزي في مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق "تيك توك"، إنه لا توجد أي خلطات تستطيع تنظيف شرايين القلب، مضيفا: هذا الكلام غير صحيح وأدى لوفاة الكثير.

وأشار إلى مريض أصيب بجلطة قلبية حادة أدت لتوقف القلب وتم إنعاشه وعمل قسطرة له في عدة أماكن بسبب تناوله خلطات يدعي البعض أنها لخفض الكوليسترول وتنظيف شرايين القلب.

وأوضح أن أقل جرعة من أدوية الكوليسترول مفعولها أقوى وأهم.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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