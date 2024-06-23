قصة سيدة سعودية اشترت 5 شقق فاخرة في دبي لغرض استثمارها.. وبعدما وقعت العقود مع الشركة كانت المفاجأة

صحيفة الخليج 365: كشف الخبير العقاري، المهندس أحمد الفقيه، قصة النصب على سيدة سعودية بعدما اشترت 5 شقق فندقية، في دبي عام 2013م.

البداية

وقال الفقيه عبر حسابه على منصة X: "سيدة سعودية أعرفها بشكل مباشر اشترت 5 شقق في دبي عام 2013م، في مناطق GBR والبرشا والمارينا".

8 % سنوياً

وتابع: الشركة التي اشترت منها السيدة السعودية الشقق كتبوا معها عقد أنهم سيشغلون لها شققها الفندقية بعائد 8٪ سنوياً".

وأضاف: "الشركة ومن خلال (شروط ملفوفة) بالعقد بها بنود صرف أصبحت تشفط الـ 8٪ ولا يصل للسيدة السعودية إلا 2٪ فقط".

مطالب بالبيع

وقال الفقيه: "لم تنتهي الحكاية إلى هذا الحد، أصبحت الشركة تتصل على السيدة السعودية بإلحاح أن تبيع شققها بنصف ثمنها الذي اشترت به علما أن إحدى هذه الشقق تطل على البحر اشترتها بمليون وثمانمائة ألف ريال، واليوم يريدون منها أن تبيعها بـ 800 ألف ريال بخسارة 56٪ عن مشتراها".

صيد سهل

وأضاف: "لا أعلم إلى متى سينظر للمواطن السعودي على أنه صيد سهل، للاحتيال عليه من هذه الشركات التي تبدأ معك الفيلم بكلام معسول ووعود غير حقيقية".