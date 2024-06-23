بدء الاشتراك في منتج "صح" عن شهر يونيو..والكشف عن نسبة العائد والحد الأدنى والأعلى ومدة الادخار

صحيفة الخليج 365: أعلنت منصة "صح"، بدء الاشتراك في الجولة الادخارية الخامسة، لمنتج "صح" للصكوك الحكومية عن شهر يونيو، بنسبة عائد 5.55%.

فترة الاشتراك ومدة الادخار

تبدأ فترة الاشتراك من اليوم الأحد 23 يوليو 2024، وحتى يوم الثلاثاء المقبل 25 يوليو، بينما تبلغ فترة الادخار سنة واحدة.

قيمة الاشتراك

تم تحديد الحد الأدنى بواقع صك واحد بقيمة 1000 ريال، بينما يصل الحد الأعلى إلى 200 صك بقيمة 200 ألف ريال.

العائد الحقيقي

من جهة أخرى أوضح مغرد قائلا: "العائد الحقيقي هو 3.05٪، ‏لأن 2.5٪ لازم تدفعها زكاة لأموالك".

‏وتابع المغرد: "‏الـ 1000 ريال عائدها 30.5 ريال، ‏الـ 10,000 ريال عائدها 305 ريال، ‏الـ 100,000 ريال عائدها 3,050 ريال، ‏الحد الأقصى 200,000 ريال عائدها 6,100 ريال".