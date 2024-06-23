شكرا لقرائتكم خبر عن تدخل طبي طارئ في مستشفى الملك سعود بعنيزة ينقذ مقيمًا من العمى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذ الأطباء الاستشاريون بمركز لولوة الزامل لطب وجراحة العيون في مستشفى الملك سعود بعنيزة، عضو تجمع القصيم الصحي، عين مقيم آسيوي من الجنسية البنغلادشية يبلغ من العمر 38 عاماً من فقدان الرؤية، وذلك بعد تلقيهم اتصالاً من قسم الطوارئ بالمستشفى عن حالة مستعجلة لإصابة يصاحبها ألم في العين اليسرى للمقيم.

وأفاد تجمع القصيم الصحي، أن الكشف الأولى على المريض أظهر أن حدة البصر لدى المريض 6/36، كما تبين وجود قطعة من السيراميك في عينه اليسرى تسببت بحدوث قطع في القرنية، بالإضافة إلى إصابة عدسة العين نتج عنها بداية تغيرات وظهور للماء الأبيض.



جراحة ناجحة

وأوضح أن الفريق الاستشاري قرر بعد معاينة نتائج الفحوصات والتحاليل التي أجريت للمريض ضرورة إجراء عملية جراحية طارئة له، لافتًا إلى أنه تم خلال العملية إزالة المياه البيضاء وكذا وضع عدسة في داخل العين، مع القيام بخياطة قطع القرنية في إجراء طبي دام ساعة كاملة.

وأكد التجمع أنه بعد المتابعة الدقيقة للحالة المرضية واستخدم العلاجات والأدوية اللازمة والمناسبة لنوعية الإصابة والتدخل الطبي الجراحي تحسنت الحالة الصحية ودرجة الإبصار والنظر عند المريض لتصل إلى 6/12، ولله الحمد.