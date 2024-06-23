البيئة ترفع أسعار النحر 100 %

استيفاء الاشتراطات
إعلان التسعيرة الذي تتذرع به المسالخ جاء مبهما، إذ لم تحدد إدارة الأسواق والمسالخ فترة التقيد بالتسعيرة، مما جعل بعض المسالخ تستمر على التسعيرة المحددة لليوم الرابع والخامس من العيد، وهو ما ينبئ بضعف عملية الرقابة على أعمال المسالخ، بعدما تعرض العملاء للاستغلال.
وتحرص أمانة المدينة المنورة في عيد الأضحي من كل عام، وفي إطار مساعيها لمواجهة حجم الطلب المتزايد على نحر الأضاحي، على السماح للمطابخ بذبح الأضاحي بعد استيفاء الاشتراطات الصحية اللازمة، إلا أن الأخرى (المطابخ) استغلت الموسم برفع التسعيرة إلى 100 ريال، ووصلت أحيانا إلى 150 بحسب حجم الطلب على كل مطبخ.
أطباء ومراقبون
قد أتاح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة خدمة الحجز الإلكتروني المسبق للمسالخ في المدينة المنورة ومحافظة ينبع، لتقليل أوقات الانتظار، ورفع مستوى الخدمة المقدمة، وتنظيم عملية التوافد خلال أيام العيد، وعمل على تهيئة السوق مبكرا من خلال خطة تشغيلية تراعي الإقبال المتوقع من خلال تسخير أكثر من 90 كادرا بشريا، من ضمنهم أطباء ومراقبون ومنظمو حشود، إلى جانب تخصيص أحد المسالخ لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء، مع وجود الفرق الإرشادية في أرجاء السوق كافة، لتقديم النصائح حول اختيار الأضحية، وتوجيههم إلى المسلخ الأقل انتظارا.
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