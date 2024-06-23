شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأميرة نورة تُطلق النسخة الثانية من البرنامج الصيفي "مسار" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق مركز الدعم الطلابي والمهني بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، اليوم الأحد 23يونيو 2024م، النسخة الثانية من البرنامج الصيفي "مسار".

ويأتي هذا بمشاركة عدد من جهات القطاع الأهلي، مستهدفًا إعداد طالبات وخريجات الجامعة لسوق العمل، وذلك من خلال التدريب في مقارّ الجهات المشاركة. إعداد كفاءات منافسة ويسعى البرنامج إلى إعداد كفاءات منافسة للإسهام في مسيرة التنمية الوطنية، وتعزيز الاستعداد الوظيفي لطالبات وخريجات الجامعة عبر إكسابهنّ مهارات مهنية وخبرة عملية، من خلال رحلةٍ تبدأ بالتطوير الشخصي والمهني وتنتهي بالترشيح للفرص التدريبية.



ويتضمَّن "مسار" حزمةً من الفعاليات والأنشطة الإثرائية، من بينها معسكرًا للإرشاد المهني بالشراكة مع جهة تدريبية.

كما يمنح الطالبة المجتازة شهادة في الإدارة المهنية "CMP"، إضافة إلى ورش عمل تُقدم -عن بُعد- بالشراكة مع جامعة الأمير محمد بن فهد لطالبات وخريجات الجامعتين. الخطة الاستراتيجية لجامعة الأميرة نورة يأتي ذلك ضمن جهود مركز الدعم الطلابي والمهني للمساهمة في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن 2025.

وذلك من خلال تأهيل الطالبات لسوق العمل، وتوفير مخرجات تنافسية، وتمكين الطالبات من المساهمة في بناء مجتمع المستقبل.