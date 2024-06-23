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شاب يمازح صديقه ويربط قدمه بالسيارة وهو نائم ويسير به بالصحراء .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - تداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يحبس الأنفاس لشاب يمزح مع صديقة بطريقة غريبة وخطيرة .

وظهر الشاب بالمقطع وهو يقوم بربط قدم صديقه أثناء نومه في كشتة بالصحراء، في السيارة ومن ثم يقودها ويسير به في الصحراء وهو نائم .

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل، حيث أعرب بعضهم عن خطورة الموقف، بينما علّق البعض الآخر قائلاً:” هذا يحس كأنه ينام بطيارة ويحلم .”

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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