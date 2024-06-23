شكرا لمتابعة خبر عن شاب يمازح صديقه ويربط قدمه بالسيارة وهو نائم ويسير به بالصحراء .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يحبس الأنفاس لشاب يمزح مع صديقة بطريقة غريبة وخطيرة .

وظهر الشاب بالمقطع وهو يقوم بربط قدم صديقه أثناء نومه في كشتة بالصحراء، في السيارة ومن ثم يقودها ويسير به في الصحراء وهو نائم .

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل، حيث أعرب بعضهم عن خطورة الموقف، بينما علّق البعض الآخر قائلاً:” هذا يحس كأنه ينام بطيارة ويحلم .”