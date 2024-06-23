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شكرا لمتابعة خبر عن محاولاً رد كرم الضيافة .. عامل يعزم كفيله في منزله خلال زيارته للهند .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - قام عامل هندي بلافتة رائعة من نوعها تعبيرًا عن محبته ووفائه لكفيله الذي قضى سنوات من عمره وهو يعمل لديه .
وجاء العامل في مقطع فيديو وهو يستقبل كفيله خلال زيارته للهند ويعزمه على العشاء؛ ليرد له جزءًا من كرم ضيافته في المملكة .
وسمع في المقطع العامل وهو يؤكد لكفيله أن الطعام الذي أحضره خصيصًا له من مطعم عربي بالهند، حيث أعرب الكفيل عن إعجابه الشديد بالطعام .