شكرا لمتابعة خبر عن محاولاً رد كرم الضيافة .. عامل يعزم كفيله في منزله خلال زيارته للهند .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قام عامل هندي بلافتة رائعة من نوعها تعبيرًا عن محبته ووفائه لكفيله الذي قضى سنوات من عمره وهو يعمل لديه .

وجاء العامل في مقطع فيديو وهو يستقبل كفيله خلال زيارته للهند ويعزمه على العشاء؛ ليرد له جزءًا من كرم ضيافته في المملكة .

وسمع في المقطع العامل وهو يؤكد لكفيله أن الطعام الذي أحضره خصيصًا له من مطعم عربي بالهند، حيث أعرب الكفيل عن إعجابه الشديد بالطعام .