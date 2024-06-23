"دعسه عمدا بسيارته " .. تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالمواطن " محمد عواجي " في جازان

صحيفة الخليج 365: أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة جازان، وفيما يلي نصه:

أقدم المواطن محمد بن يحيى بن أحمد عواجي، على قتل المواطن علي بن عبده خلوفة محزري، وذلك بدعسه عمداً بالسيارة مما أدي إلى وفاته.

و تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصًا وتأجيل استيفائه إلى حين تكليف القصر من ورثة المجني عليه ومطالبتهم مع بقية الورثة بتنفيذه، وأيد الحكم من مرجعه، ثم صدر صك يتضمن الحكم بثبوت بلوغ ورشد القُصّر ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني المذكور، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني محمد بن يحيى بن أحمد عواجي اليوم الأحد، في منطقة جازان.