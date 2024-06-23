11 مرضا وبائيا والتسمم أولا

تصدت وزارة البيئة والمياه والزراعة لـ11 مرضا وبائيا، إذ استنفرت جهودها بتكثيف الجرعات المحصنة ضد الأمراض الوبائية الأكثر انتشارا في المملكة، في وقت بلغ فيه إجمالي الجرعات المحصنة 91.218.328 جرعة، وتصدر التسمم المعوي الأكثر جرعات بـ30%.

جرعات محصنة

كشف تقرير وزارة البيئة والمياه والزراعة للعام الماضي أعداد الجرعات المحصنة ضد الأمراض الوبائية الأكثر انتشارا في المملكة حسب ما ورد في منصة «إنعام»، وتصدر التسمم المعوي أعداد الجرعات المحصنة بإجمالي 27.759.727 جرعة بـ30%، وحل التسمم الدموي ثانيا بإجمالي 26.094.532 جرعة بـ29%، والحمى القلاعية ثالثا بـ13.968.013 جرعة بـ15.31%، وطاعون المجترات الصغيرة رابعا بـ13.487.743 جرعة بـ15%، وجوري الضأن خامسا بإجمالي 8.655.532 جرعة بـ9%. بينما حلت حمى غرب النيل للخيل الأقل جرعات محصنة بـ6 جرعات فقط، ثم لقاح هربز وإنفلونزا الخيل بـ4031 جرعة، وداء الكلب بـ8684 جرعة، والتهاب الجلد العقدي بـ87.313 جرعة، والإجهاض المعدي بـ469.220 جرعة، والمايكوبلازما بـ683.527 جرعة.

15% مكة

تصدرت منطقة مكة المكرمة أكثر مناطق المملكة جرعات محصنة بإجمالي 13.970.504 جرعة بـ15%، وحلت المنطقة الشرقية ثانيا بإجمالي 13.398.206 جرعة بـ14.68%، والرياض ثالثا بإجمالي 12.387.059 جرعة بـ14%، وعسير رابعا بإجمالي 11.558.773 جرعة بـ13%، والقصيم خامسا بإجمالي 5.917.504 جرعة بـ6%.

تسمم معوي

سيطرت منطقة مكة المكرمة كأكثر مناطق المملكة جرعات محصنة ضد التسمم المعوي، حيث بلغ إجمالي الجرعات 4.390.870 جرعة بـ16%، وحلت الشرقية ثانيا بإجمالي 4.121.811 جرعة بـ15%، وعسير ثالثا بإجمالي 3.604.410 جرعة بـ13%، والرياض رابعا بإجمالي 3.565.343 جرعة بـ12.84%، ونجران خامسا بإجمالي 2.035.404 جرعة بـ7%.

تسمم دموي

استحوذت منطقة مكة المكرمة على النصيب الأكبر من الجرعات المحصنة ضد التسمم الدموي بإجمالي 4.301.393 جرعة بـ16%، وحلت عسير ثانيا بإجمالي 3.763.166 جرعة بـ14%، والرياض ثالثا بإجمالي 3.644.786 جرعة بـ13.96%، والشرقية رابعا بإجمالي 3.101.676 جرعة بـ12%، وجازان خامسا بإجمالي 1.907.172 جرعة محصنة بـ7%.

جرعات محصنة

91 مليون إجمالي الجرعات المحصنة

%30 من الجرعات ضد التسمم المعوي

مكة تتصدر الجرعات المحصنة بـ15%

أكثر الأمراض جرعات محصنة

التسمم المعوي: 30%

التسمم الدموي: 29%

الحمى القلاعية: 15.31%

طاعون المجترات الصغيرة: 15%

جوري الضأن: 9%

أكثر المناطق جرعات محصنة

مكة المكرمة: 15%

الشرقية: 14.68%

الرياض: 14%

عسير: 13%

القصيم: 6%