صحيفة بريطانية تكشف أين يخبئ حزب الله كميات هائلة من الأسلحة والصواريخ والمتفجرات

صحيفة الخليج 365: كشفت صحيفة التلغراف البريطانية، أن "حزب الله يخزن كميات هائلة من الأسلحة والصواريخ والمتفجرات الإيرانية في مطار بيروت المدني".

صواريخ

وأشارت إلى أن "المخبأ يتضمن صواريخ مدفعية غير موجهة من طراز فلق إيرانية الصنع، وصواريخ قصيرة المدى من طراز فاتح-110، وصواريخ باليستية متحركة على الطرق، وصواريخ من طراز إم-600 بمدى يتراوح بين 150 و200 ميل".

متفجرات

وأضافت: "كما يوجد في المطار صواريخ كورنيت AT-14، وصواريخ موجهة بالليزر مضادة للدبابات، وكميات هائلة من صاروخ بركان الباليستي قصير المدى، ومادة RDX المتفجرة، وهي مسحوق أبيض سام يُعرف أيضًا باسم السيكلونيت أو السداسي".

مخاوف

وذكرت الصحيفة أن هذه المعلومات تثير مخاوف من أن مطار رفيق الحريري، الذي يبعد أربعة أميال فقط عن وسط المدينة، قد يصبح هدفًا عسكريًا رئيسيًا.