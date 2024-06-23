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"الفريدان" عميدًا للقبول والتسجيل بجامعة الملك فيصل

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أصدر رئيس جامعة الملك فيصل المكلف، الدكتور مهنا بن عبد الله الدلامي، قرارًا إداريًا بتعيين الأستاذ الدكتور، محمد بن عبد الوهاب بن عبد الله الفريدان - عميدًا لعمادة القبول والتسجيل بالجامعة لمدة سنتين.
وعبَّر الدكتور الفريدان عن سروره وبالغ شكره وتقديره لرئيس الجامعة، على ثقته التي يعتز بها.

تحقيق الأهداف المنشودة

كما أعرب عن أمنياته في أن يكون عند حسن ظنه، وأن يسهم في تطوير العمل والوصول به إلى أعلى مستويات الأداء، وتحقيق الأهداف المنشودة، مؤكدًا مضيه قدمًا في خدمة وطنه، وتسخير ما اكتسبه من علم في خدمة أبنائه الطلاب.
ويعدُّ الدكتور محمد الفريدان من الكفاءات المتميزة في الجامعة، إذ شغل العديد من المناصب الإدارية والأكاديمية، وكان له العديد من الجهود والمساهمات التي كان لها بالغ الأثر في النهوض بالجامعة.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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