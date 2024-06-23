"تجم الفؤاد وتذهب بعض الحزن".. بالفيديو: استشاري تغذية يكشف عن فوائد "التلبينة النبوية" ويوضح طريقة عملها

صحيفة الخليج 365 : كشف استشاري التغذية الدكتور عبد العزيز العثمان، عن فوائد "التلبينة النبوية"، مشيراً إلى أنه كما جاء في الحديث فهي تجم الفؤاد وتذهب بعض الحزن.

كما كشف العثمان خلال مداخلة مع قناة الإخبارية عن طريقة عملها قائلاً :"يتم غلي كمية بسيطة من مجروش الشعير من 110 إلى 15 دقيقة، ثم يضاف لها الحليب ويضاف لها بعض المكسرات والعسل".

وأضاف :"من أفضل الأشياء اللي نوصي فيها للناس اللي عندها نوع من الاكتئاب والقلق والتوتر".

وتابع :" هناك أبحاث كثيرة جداً ومنشورة في أكبر الجمعيات العالمية تفيد بأن التلبينة تعمل على تهدئة الأعصاب وتحسين المزاج".