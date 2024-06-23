بالفيديو.. استشاري" يكشف مدة إنتاج الخلايا التائية في المملكة.. وفئات مرضى السرطان المستهدف علاجهم

صحيفة الخليج 365: علق استشاري أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية في مستشفى الملك فيصل التخصصي، الدكتور علي الأحمري، على نجاح المستشفى في إنتاج أول خلايا تائية لعلاج سرطان الدم.

وقال خلال مداخلة مع قناة الإخبارية: " الهدف من إنتاج هذه الخلايا علاج مرضى سرطان الدم الحاد وبعض الخلايا الليمفاوية وليست لكل مرضى السرطان".

وأشار إلى ان استيراد هذه الخلايا من الخارج كان يستغرق 4 أسابيع، بينما إنتاجها داخليا لا يتجاوز 14 يوما.

وأضاف، هناك دراسات لإنتاج هذه الخلايا في مدة أقل تصل إلى 4 أيام فقط ولكن الأمر يحتاج إلى دراسات وتجارب مستفيضة.