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شاهد: سائق تطبيق توصيل شهير يتوقف فجأة ويطرد الإعلامي "نايفكو" من السيارة ويرمي حقائبه على الأرض

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صحيفة الخليج 365 : وثق مقطع فيديو لحظة توقف سائق تطبيق بولت ، فجأة في منتصف رحلة لتوصيل الإعلامي نايف مدخلي الشهير بـ "نايفكو" وطرده من السيارة.

وأظهر الفيديو الذي وثقه نايف مدخلي، السائق وهو ينزل من السيارة فجأة ويدخن سيجارة، ثم فتح شنطة السيارة وألقى حقائب "نايفكو" على الأرض.

من جانبه علق نايف مدخلي على الواقعة قائلاً :" اليوم ركبت مع تطبيق بولت السعودية، السائق من جنسية عربية، أزعجني بتدخينه في السيارة، وعندما طلبت منه إطفاء السيجارة، نزلني."

وأضاف :"تم إنهاء الرحلة وسحب المبلغ، قبل الوصول للوجهة، التطبيق لا يتيح معرفة رقم الرحلة لتقديم بلاغ للهيئة العامة للنقل".

وتابع :"هنا المشهد أثناء إنزال الحقائب، بعد أن طلب مني إنزالها بنفسي ورفضت، مما أثار غضبه، يبدو أنه ليس على دراية جيدة بقوانين البلد".

وأكمل :"قد لا أكون تضررت كثيرًا بشكل شخصي، ونزلت من السيارة مبتسم بعد أن طردني في عز الظهر، وأنا أتألم بصمت، لكنني أعتقد أن سلوكه يشكل خطرًا على بعض الركاب، خاصة كبار السن، النساء، والأطفال."

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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