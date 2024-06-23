إنقاذ حياة حاجة هولندية تعاني من إنسداد كامل في الأمعاء بمدينة الملك سلمان الطبية

تمكن فريق طبي متخصص في أمراض الجهاز الهضمي والمناظير بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة من إنقاذ حياة حاجة من الجنسية الهولندية في العقد الثاني من العمر تعاني من انسداد كامل في الأمعاء .

وفي التفاصيل، أوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المريضة حضرت إلى طوارئ المستشفى الرئيسي بالمدينة الطبية وهي تعاني من آلام حادة وانتفاخ شديد بالبطن مع امساك وعدم القدرة على التبرز لعدة أيام .

وبين التجمع الصحي بأن الفحوصات الطبية أظهرت وجود إنسداد كامل بالامعاء نتيجة إلتواء يستدعي تدخل عاجل لفك الإنسداد لخطورة الحالة، وعلى الفور قرر الفريق الطبي عمل منظار لفك الإنسداد تكلل بالنجاح ولله الحمد وتحسنت حالة المريضة وغادرت المستشفى بصحة جيدة بعد إنتهاء برنامجها العلاجي .