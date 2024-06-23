وفي التفاصيل، أوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المريضة حضرت إلى طوارئ المستشفى الرئيسي بالمدينة الطبية وهي تعاني من آلام حادة وانتفاخ شديد بالبطن مع امساك وعدم القدرة على التبرز لعدة أيام .
وبين التجمع الصحي بأن الفحوصات الطبية أظهرت وجود إنسداد كامل بالامعاء نتيجة إلتواء يستدعي تدخل عاجل لفك الإنسداد لخطورة الحالة، وعلى الفور قرر الفريق الطبي عمل منظار لفك الإنسداد تكلل بالنجاح ولله الحمد وتحسنت حالة المريضة وغادرت المستشفى بصحة جيدة بعد إنتهاء برنامجها العلاجي .
كانت هذه تفاصيل خبر إنقاذ حياة حاجة هولندية تعاني من إنسداد كامل في الأمعاء بمدينة الملك سلمان الطبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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