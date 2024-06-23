شكرا لقرائتكم خبر توظيف التقنيات الرقمية لتحسين خدمات الحج والعمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعمل معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة في جامعة أم القرى على دراسة توظيف التقنيات الرقمية لبحث كفاءة التوزيع المكاني للمنشآت بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتطوير منظومة الحجِ والعمرة والزِيارة، ودعم القرار الرسمي لدى المسؤولين والجهات العاملة في الحجِ والعمرة بالبيانات والمعلومات والأبحاث والدراسات لتحقيق رؤى المعهد، والتي تتلخص في تخطيط متكامل، وحشود منظمة، وخدمات مميزة، وبيئة آمنة، وخدمات راقية، ونقل مريح، ونسك ميسر. وأوضح عميد المعهد الدكتور عدنان الشهراني أن المعهد يدرس وضع برامج لجدولة عملية تفويج الحجاج من مزدلفة، واستخدام التقنية والذكاء الاصطناعي في الحجِ لتحسين الخدمات. ونفذ المعهد العديد من الدراسات؛ والتي كان لها الأثر البالغ في تطوير الخدمات المقدمة للحجاج، ودعم متخذي القرار في منظومة الحجِ والعمرة؛ ومن أمثلة تلك الدراسات: مشروع النقل الترددي في المشاعر المقدسة، ومشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي وغيرها من الدراسات. من خدمات المعهد: بحث كفاءة التوزيع المكاني للمنشآت بمكة والمشاعر.

تطوير منظومة الحج والعمرة والزيارة.

دعم القرار الرسمي لدى المسؤولين والجهات العاملة.

وضع برامج لجدولة عملية تفويج الحجاج من مزدلفة.

استخدام التقنية والذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات.

مشروع النقل الترددي في المشاعر المقدسة.

مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي.

كانت هذه تفاصيل خبر توظيف التقنيات الرقمية لتحسين خدمات الحج والعمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.