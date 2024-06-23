الموافقة على إطار زمني للتقويم الدراسي لـ5 أعوام قادمة

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من جانبها، أعلنت وزارة التعليم التقويم الدراسي للعام 1446-1447 (2024-2025) للتعليم العام، إذ يستمر تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة في التعليم العام للعام الدراسي القادم، على أن يتم تحديد النظام الأنسـب (فصلان أو ثلاثة فصول دراسية) للأعوام الـ4 المتبقية نهاية العام الدراسي، وذلك حال الانتهاء من الدراسة المخصصة لذلك، مع الحفاظ على الإطار الزمني المعتمد بما يتضمنه من أيام دراسية لا تقل عن 180 يوما.
ويتضمن العام الدراسي القادم تخصيص 8 أسابيع للإجازة الصيفية، إذ يبدأ الفصل الدراسي الأول الأحد 2024/8/18.
كما يبدأ الفصل الدراسي الثاني الأحد 2024/11/17، ويبدأ الفصل الدراسي الثالث الأحد 2025/3/2، وينتهي بنهاية دوام الخميس 2025/6/26.
العام الدراسي القادم
- تخصيص 8 أسابيع للإجازة الصيفية.
- الفصل الأول: الأحد 2024/8/18.
- الفصل الثاني: الأحد 2024/11/17.
- الفصل الثالث: الأحد 2025/3/2.
- ينتهي بنهاية دوام الخميس 2025/6/26.
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