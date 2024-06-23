10 برامج بكالوريوس ودبلوم جديدة بجامعة طيبة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جامعة طيبة بالمدينة المنورة 7 برامج بكالوريوس جديدة و3 برامج دبلوم في كليات علوم وهندسة الحاسب الآلي، والهندسة، والآداب والعلوم الإنسانية، والتصاميم والفنون، والكلية التطبيقية. وبينت الجامعة أن الترشيح للقبول في جميع البرامج يبدأ للطالبات غدا 19 ذو الحجة، وللطلاب الخميس 21 ذو الحجة. كما أعلنت بدء استقبال طلبات الترشيح للقبول في برنامج الدبلوم العالي في تخصص العلوم البيئية للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي المقبل.

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