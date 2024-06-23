أمطار على الباحة وجازان

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر الطقس الحار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، وكذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم، بينما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، خاصة الساحلية منها.
وأشار تقرير للمركز إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وتصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، ويصل إلى مترين ونصف المتر على الجزء الجنوبي.
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