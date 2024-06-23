أمطار على الباحة وجازان

هطلت أمس أمطار متوسطة على منطقتي الباحة وجازان، مصحوبة برياح نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، وشملت محافظات: العقيق وبلجرشي والقرى والمندق وبني حسن والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد في الباحة، والداير والريث والعيدابي وهروب والحرث والعارضة وفيفا وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصبيا وصامطة وضمد وبيش والدرب بجازان.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر الطقس الحار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، وكذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم، بينما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، خاصة الساحلية منها.

وأشار تقرير للمركز إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وتصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، ويصل إلى مترين ونصف المتر على الجزء الجنوبي.