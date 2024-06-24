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موقف الدمام والأحساء.. القيصومة الأعلى درجة حرارة في المملكة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - جاءت القيصومة على رأس الأماكن الأعلى حرارة في المملكة يوم الأحد، مسجلة 49 درجة مئوية.
وكما ذكر المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه على منصة إكس، فقد جاءت في المرتبة الثانية الدمام والأحساء، وسجلتا 48 درجة مئوية، ثم جاءت بريدة ووادي الدواسر بـ46 درجة مئوية.
وتلا ذلك الرياض وينبع ومنى وشرورة، وسجلت كل منها 45 درجة مئوية.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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